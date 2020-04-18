مسنة أميركية تستغيث لانتهاء مخزون البيرة فى العزل واستجابة غير متوقعة

لم تتوقع سيدة أميركية من ولاية بنسلفانيا تبلغ من العمر الـ 93 عاما، أن تتم الاستجابة لاستغاثتها بهذا الشكل الكبير، وان تكسب مجموعات من المعجبين عبر منصات السوشيال ميديا، بعد رفعها للافتة من داخل منزلها تطالب بتوفير بعض زجاجات "البيرة" لنفاد الكميات التي كانت تمتلكها داخل الحجر الصحي المنزلي تجنباً لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وسرعان ما انتشرت صورة "أوليف فيرونسي" من مدينة سيمينول في بنسلفانيا، عبر مختلف منصات السوشيال ميديا وهي ترفع لافته "انا أحتاج الى المزيد من البيرة"، وحظيت الصورة على أكثر من 25 ألف أعجاب وما يقارب الخمسين ألف مشاركة خلال وقت قصير ليحرص الكثير من السكان والمواطنين الذين على توفير مخزون كافي من البيرة لها.

كما حرصت الشركة المنتجة للبيرة على توفير ما يقارب الـ 150 زجاجة وارسالها للسيدة داخل منزلها، حتى تتمكن من احتساء المشروب المفضل لها طوال فترة العزل الصحي المنزلي الذي تلتزم به لعدم اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحرص جيران "فيرونسي" على إعادة نشر صورها مع المخزون الجديد الذي وصل اليها بعد انتشار قصتها بشكل كبير، وفرحتها العارمة بتوفير هذا العدد من الزجاجات لاحتسائها.

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