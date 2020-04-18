تقرير يؤكّد أن تلوين بيض شم النسيم بألوان الرسم ضار بالصحّة

تلوين البيض في شم النسيم عادة مصرية قديمة تحرص عليها معظم الأمهات لإدخال الفرح والسرور على أطفالهن، لكن احذري بعض الأشياء الضارة التي قد تحدث بسبب ذلك.تحذر أخصائية علوم وتكنولوجيا الأغذية رقية حسن، من تلوين البيض بالألوان الفلوماستر أو ألوان الرسم، لما له من خطورة كبيرة على الصحة، بسبب امتصاص قشرة البيض لهذا الألوان، مما يجعل الطفل يبتلع هذه الألوان عند تناول البيض.

وأوضحت أن هناك بدائل أكثر صحة وهي شراء ألوان غذائية من محلات العطارة أو محلات مستلزمات الحلويات، وهي ألوان صناعية مصرح بها من وزارة الصحة ومن دستور الأغذية، ولكن يعيبها أنها لابد من استخدامها بتركيزات معينة ضئيلة جدا، والإ تحولت لخطر على الصحة العامة، لذا فيفضل استبعادها أيضا في تلوين البيض لأن الفئة المستهدفة من هذه العادة هم الأطفال ولن نستطيع التعامل بكميات محددة.

والبديل الثاني وهو الأكثر صحة لأنه يعتمد على نباتات وتوابل من المطبخ ولا يخشى على الطفل ابتلاعها.

وللحصول على اللون الأحمر، فينقع البيض في نصف لتر ماء مغلي مضاف إليه ملعقة من البابريكا.

واللون الأصفر ينقع البيض في ماء مغلي مضاف إليه الكركم.

أما اللون القرمزي فيغلي البيض مع ملعقة من الكركديه.

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واللون الوردي يغلي البيض مع شريحة من البنجر.

واللون القرنفلي يغلي البيض مع قشر البصل الأحمر.

ويمكن تجميع الألوان علي البيضة الواحدة بنثر أو رش البيضة بعدة ألوان من السابق ذكرها، فيظهر عليها بقع وخطوط متناثرة بشكل رائع.

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