شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من عدوى كورونا أثناء التزود بالوقود وعند استخدام الصراف الآلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع تفشي وباء فيروس كورونا يحاول كل شخص على قدر المستطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازيه لمنع العدوى نتيجة الاختلاط ولكن هناك بعض الأماكن التي يتردد عليها الأشخاص بكثرة كل يوم لحاجة ضرورية كالبنوك ومحطات تموين الوقود للسيارات وهو ما يتطلب زيادة الوعى لمنع عدوى كورونا.

ووفقا لتقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC هناك بعض الإجراءات الاحترازية الهامة الواجب اتباعها عند التواجد داخل محطات البنزين أهمها الحفاظ على مسافات أمنه وعدم الاختلاط بأحد وضرورة ارتداء الكمامة لتغطيه الأنف والوجه.

إجراءات وقائية داخل محطات البنزين لمنع عدوى كورونا وهى:

استخدم قفازات أو مناديل معقمة على المقابض والأزرار قبل لمسها .

بعد التزود بالوقود استخدم معقم يدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل عندما تصل إلى المنزل أو في مكان ما بالماء والصابون.

قم بتغطية فمك وأنفك بقطعة قماش عند التواجد بمحطه البنزين.

لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

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ابق على مسافة مترين على الأقل من الآخرين أثناء وجودك بمحطة البنزين.

عند الدفع استخدم طرق الدفع بدون لمس إن أمكن.

إذا لم تتمكن من استخدام الدفع بدون لمس فقم بتعقيم يديك بعد الدفع.

طرق الوقاية من كورونا عند استخدام ماكينات الصراف الألى:

إذا كان عليك زيارة البنك فاستخدم ماكينة الصراف الآلي إذا كان متاحًا.

قم بتنظيف لوحة مفاتيح أجهزة الصراف الآلي بمطهر قبل استخدامها.

عند الانتهاء استخدم معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل عندما تصل إلى المنزل.