شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن فرقهم كورونا شهر .. زوجان من إيطاليا يجتمعان مرة أخرى فى مشهد مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن فرق فيروس كورونا الزوجين بعد زواجهما الذى دام 52 عاما، تم لم شمل الزوجين بعد قضاء كل منهما على حده لمدة شهر في العزل الصحي لمحاربة الفيروس التاجي

خضع الزوجان، اللذان يعرفان فقط باسم جورجيو وروزا ، للعلاج من الفيروس في مستشفى كريمونا في لومباردي، بإيطاليا، أسوأ بقعة إصابة في إيطاليا، حيث قضيا أطول فترة متباعدة خلال زواجهما لمدة 52 عامًا

تم تصوير الزوجين المسنين في لم الشمل وسط الدموع، بعد أن أمضيا شهرًا منفصلين حيث كانا يحاربان الإصابة بالفيروس، حيث تم إدخال كلاهما إلى المستشفى في مارس، مما أدى إلى أطول فترة قضياها بعيدا عن بعضهما البعض خلال فترة الزواج

بعد تحسن حالتيهما بشكل كبير، نظم الموظفون في المستشفى لم شمل مفاجئ للزوجين وذلك وفقا لما نشرته جريدة " Mirror" البريطانية.

قالت الدكتورة مانويلا دنتي: "لقد كانت إحدى اللحظات التي لا يمكن نسيانها، وبالفعل كانت لحظة مؤثرة وباكية ".

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جاءت إيطاليا في المرتبة الأكثر تضرراً من فيروسات التاجية في أوروبا ، حيث سجلت 2200 حالة وفاة وأكثر من 168.941 حالة إصابة، حيث تشمل مقاطعة لومباردي عن 11608 حالة وفاة و 63.094 حالة مؤكدة.

حذر الدكتور هانز كلوج ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا ، من أن الأسابيع القليلة المقبلة من الاستجابة للفيروس التاجي "حرجة" وأنه "لا يوجد طريق سريع للعودة إلى طبيعته".

أعلن الدكتور كلوج أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها في أوروبا قد تضاعف تقريبًا خلال الأسبوع الماضي، ويبلغ الرقم الآن ما يقرب من مليون في جميع أنحاء القارة.

ولكن تمكنت إيطاليا من تسوية المنحنى بأسابيع من القيود الاجتماعية ، على الرغم من أنها لا تزال تشهد مقتل أكثر من 500 شخص كل يوم.