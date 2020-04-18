طرق تساعدك على معرفة البيض الفاسد من الطازج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه العديد من الأشخاص سؤالا مفاده هل ما زال طبق البيض صالحا للأكل أما لا، وذلك بسبب عدم تذكر مدة مكوثه في الثلاجة، إذ عادةً ما تبدأ جودة البيضة في الانخفاض عندما يزداد حجم الهواء بداخلها ويزداد البياض بداخلها، ومع ذلك فهذا لا يعني أنها غير صالحة للأكل، فهي تصبح سيئة فقط عندما تبدأ في التحلل بسبب البكتيريا أو العفن.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الطرق التي ستساعدك على تحديد ما إذا كان البيض ما زال جيدا أم لا.

التحقق من تاريخ الصلاحية

واحدة من أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان البيض لا يزال جيدا هي التحقق من التاريخ الصلاحية الموجود على الكرتونة، وعادة يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى التاريخ الذي يعدّ بعده البيض أقل من الطازج، وليس فاسدا.

وذلك لأن جودة البيضة قد تبدأ في الانخفاض بعد هذا التاريخ، لكن إذا كنتِ قد احتفظت به في الثلاجة فيمكنكِ تناوله لعدة أسابيع بعدها؛ لأن التبريد يحافظ على جودته، ويمنع نمو البكتيريا.

إجراء اختبار شم

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يعدّ اختبار الشم هو أقدم وأبسط الطرق لمعرفة ما إذا كانت البيضة طازجة أم لا؛ إذ إن البيض الفاسد سيعطي رائحة سيئة، أما إذا كانت الرائحة طبيعية أو لا يوجد رائحة على الإطلاق، فهذا يدل على أن البيضة جيدة، ولا تزال آمنة للاستخدام.

إجراء اختبار تعويم

يعد اختبار الطفو أحد أشهر الطرق للتحقق مما إذا كانت البيضة جيدة أم سيئة وستحتاجين في هذه العملية إلى البيض ووعاء عميق مملوء بالماء البارد فقط.

قومي بوضع البيضة في الوعاء الواسع؛ ففي حال سقوط البيضة للقاع فهذا يدل على أنها طازجة وصالحة للأكل، وإذا بقيت في الوسط فهذا يعني أنَّ عمرها بضعة أسابيع ولكنها لا تزال جيدة للأكل، أما إذا طفت إلى الاعلى، فهذا يدل على أنها قديمة وغير صالحة للأكل.

ويكون سبب طوفان البيضة هو أنه مع مرور الوقت يتسرب الهواء إلى داخل البيض ويشكّل بقعة هوائية، تتسبب بطفوه على سطح الماء.