إليك كيفية تنظيف الجسم من السموم وزيادة مناعته في زمن الكورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يصاب الإنسان في كثير من الأحيان بالإرهاق، والألم، والصداع، وعسر الهضم، ومشاكل في البشرة والشعر، واختلال في عمل أحد الأعضاء؛ والتي تنتج جميعها من السموم المتراكمة في الجسم. ‏

ولا ريب، أن هنالك الكثير من الأعضاء القادرة على مساعدة الجسم في التخلص من السموم كالكبد، الرئتين، الكلى، والمرارة، ولكن بسبب وجود كمٍّ هائل من الملوّثات في وقتنا الحاضر، أصبح من الضروري اتباع طرق قادرة على تخليص الجسم من تلك السموم.

وقد ذكرت العديد من الدراسات أن أبرز مسببات السموم في الجسم هي الأشعة الناتجة من الأجهزة الخلوية، والتلفاز، والحاسب فضلاً عن الدخان الناتج من المصانع، والسيارات، وحرق المواد البلاستيكية وتناول المشروبات الغازية، والكحول، والعصائر المصبوغة، والدخان، والأرجيلة، والمواد الحافظة الموجودة في الكثير من الأطعمة المعلّبة والأجهزة وتناول أطعمة تحتوي على كمٍّ هائل من الزيوت والدهون، بالإضافة إلى تناول بعض أنواع العقاقير الطبية واستنشاق روائح المنظفات الكيميائية التي تُستخدم بشكل يومي لتنظيف المنازل.

وبالنسبة إلى طرق تنظيف الجسم من السموم فتكمن في:

- شرب كميات وفيرة من المياه بما يقارب الليترين يوميا؛ فهو ينظف الجسم ويخرج السموم معه على شكل عرق، أو بول.

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- الإكثار من تناول الخضار وذلك لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الألياف القادرة على إذابة الدهون السامة، وإخراجها على شكل فضلات من الجهاز الهضمي، وأكثر أنواع الخضار قدرة على تنظيف السموم وإزالتها هي البصل، والثوم، والفلفل الحلو، والبندورة، والبروكلي، والخيار.

- الإكثار من تناول الفاكهة الطازجة مثل: التفاح، الموز، الحمضيات بأنواعها والبطيخ.

- الإكثار من تناول العصائر الطبيعية الطازجة كونها تساعد على تنشيط عمل كل من الكلى، والكبد، وبالتالي تخليص الجسم من السموم.

- تناول المكسرات غير المحمصة أو غير المملحة كونها تحتوي على مجموعة من القيم الغذائية القادرة على مساعدة الأعضاء كي تتخلص من السموم.

- تناول كمية من البقوليات يوميا كالقمح الموجود بالخبز، أو تحضير حساء من الشوفان، والفول، والعدس، وتناول بعض أنواع الأعشاب الطبيعية كالبابونج، والزعتر، والميرامية، والشاي الأخضر؛ فالعناصر الموجودة فيها بالإضافة لمضادات الأكسدة، يعملان سوياً على تنظيف الجسم من السموم، ويفضل شرب منقوع تلك الأعشاب على الريق.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي دور في تنشيط الأجهزة في الجسم على القيام بعملها، وأيضا تُخرج السموم على شكل عرق.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية إنجي قصابية كيفية تنظيف الجسم من السموم وزيادة مناعة الجسم بخاصة لجهة الحد من تناول نسبة السكريات.