شكرا لقرائتكم خبر عن وانت نازل تشترى حاجة رمضان اعرف ازاى تحمى نفسك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك وهو ما تستعد له كافة الأسر بالمتطلبات الخاصة من الياميش ومستلزمات الطعام والمشروبات، وهو ما يتطلب النزول الى السوبر ماركت والأسواق ومحلات البقالة لشراء هذه المستلزمات، ما قد يؤدى الى التقاط عدوى فيروس كورونا نتيجة الاختلاط والأمر يحتاج الى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة واحترازية لمنع العدوى.

ووفقا لإرشادات خبراء اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى هناك بعض النصائح والإجراءات الهامة التي يجب اتباعها عند التوجه إلى محلات البقالة أو السوبر ماركت أو السوق لمنع عدوى فيروس كورونا .

وأكد الخبراء أنه بالرغم من أنه لا توجد أدله منشورة تشير الى إصابة الأشخاص بفيروس كورونا من لمس الطعام أو تغليف الطعام ومع ذلك يمكن للفيروس البقاء على الأسطح والأشياء لفترة زمنية محدودة قد تصل إلى 3 أيام على الأسطح الصلبة، مثل المعدن أو البلاستيك وحوالى يوم واحد على السطح الناعمة مثل الكرتون .

وتوصى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بأربع خطوات للتعامل الأمن مع الطعام وهى التنظيف والفصل والطهى والتبريد.

أكبر خطر للإصابة بالفيروسات عند التسوق هو عند لمس عربة التسوق أو السله حيث يمكن أن يظل الفيروس الذى يسبب عدوى كورونا على الاسطح الصلبة مثل الفولاذ والبلاستيك مثل مقابض باب الشيارة أو مقابض أبواب المباني أو سلة التسوق لمدة تصل إلى 3 أيام لذلك فأن لمس هذه السطح هو الأكثر خطورة في نقل العدوى.

وهو ما يتطلب بعض الإجراءات للوقاية من عدوى كورونا وهى:

- أهمها استخدم المناديل المعقمه لمسح جميع أسطح عربة التسوق أو السله التي تلمسها.

- تخلص من المناديل على الفور.

- انتبه لتجنب لمس وجهك في أي مكان عام.

- ارتدى القفازات التي تستخدم لمرة واحدة قبل لمس عربة التسوق.

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ارتدى كمامه الوجه اثناء التواجد فى السوبر ماركت أو السوق.

- حافظ على مسافة أمنة 2 متر على الأقل بينك وبنين الأشخاص الاخرين في السوبر ماركت.

- الاتصال الوثيق مع المتسوقين الأخرين أو موظفي السوبر ماركت قد يكون سبب في نقل العدوى.

- تجنب الذهاب الى السوبر ماركت في وقت الذروة.

- ضع البقاله في الأكياس بنفسك لتقليل لمسها من قبل أفراد أخرين.

- ضرورة تطهير مقبض باب السيارة عند لمسها بيدك.

- طهر يدك بمعقم اليدين بعد الخروج من السوبر ماركت.

- غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية بعد العودة الى المنزل.