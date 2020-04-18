شكرا لقرائتكم خبر عن من تقوية المناعة حتى فقدان الوزن الزائد.. كيف يستفيد جسمك من الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إقتراب شهر رمضان المبارك، نشعر بالراحة والسكينة النفسية، ولكن هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، نتعرض للقلق والتوتر الشديد خوفا من الإصابة بالجائحة، غير أن هناك العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم بسبب الصيام، يقدمها التقرير المنشور عبر موقع " rawlsmd".

قدم التقرير، العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم بسبب الصيام، ومنها:

-أوضح التقرير، أن الصيام يزيد من عدد ونشاط الخلايا الجذعية في بعض أماكن الجسم، كالأمعاء والمخ.

-الصيام يعد من الأمور الإيجابية في تنشيط خلايا المخ، وتحسن الذاكرة، والشعور بالمزاج الجيد.

-يقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر، لأنه يعمل علي تنشيط خلايا المخ بشكل ملحوظ.

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-أثبت التقرير، أن الصيام يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

أوضح التقرير، أن الصيام يعد من الحيل الجيدة لمرضي ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه من الحيل التي تساعد على تنظيم نسبته.

-أوضح التقرير، أن الصيام يساهم بشكل كبير في تقليل أعراض الشعور بمرض التصلب المتعدد، لأنه يعمل قتل الخلايا التالفة بأخري جيدة.

-للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، الصيام يعد من الحيل الجيدة التي ينصح بالقيام بها، ولكن أبتعد عن الأطعمة الغير صحية والمليئة بالدهون والسعرات الحرارية العالية.

-أثبتت الدراسات أن الصيام من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتقلل من فرص الإصابة والتعرض للعديد من الأمراض المرتطبة بالمناعة، كالعدوي الفيروسية، وأيضا الأمراض المناعية.