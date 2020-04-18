شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على تقوية جهازك المناعى وتحميك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار الفيروس التاجي كورونا، قدم العديد من أطباء التغذية والعديد من المواقع الطبية، فوائد لأنواع عديدة من الأطعمة، ومن أشهرها الثوم، والسبانخ والعسل، والزنجبيل، والبصل، ونصحوا بتناولها لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أنها لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

"أرجع بذاكرتك للوراء وتذكر نصيحة والدتك لك"..فالعديد من الأمهات كانت تسعي لتقديم ملعقة من العسل في الصباح لأطفالها، والهدف هو تقوية المناعة والجسم، وأيضا السبانخ فهي من الأطعمة التي لا يرغب في تناولها الكثيرون، وأيضا كانت أمهاتنا تقدمها لنا دائما لتقوية مناعة الجسم، والحد من الإصابة بالأمراض لأنها غنية بالعديد من العناصر الهامة للجسم، والعديد من الأطعمة التي كانت الأمهات تسعي لتقدمها لنا ولا نرغب في تناولها.

ولكن مع تفشي الفيروس التاجي كورونا، أصبح البحث قائم عن الأطعمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتحد من إصابة الجسم بالأمراض الفيروسية، وكل ذلك للحد من الإصابة بهذا الفيروس، وجميع هذه الأطعمة كانت تقدمها لنا أمهاتنا وكنا نرفضها، فاليوم أصبحنا نسعي للتعرف عليها ونقوم بتناولها لحماية أنفسنا.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل وأهم الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، وذلك وفقا لهذه المواقع "webmed " و"healthline"، ومنها:

-الكركم

يحتوي الكركم علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من النباتات المميزة، في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، كالعدوي الفيروسية، ويمكنك وضع معلقة من الكركم علي كوب من الحليب وتناوله، أو استخدامه في الطهي.

-الزنجبيل

يعد التوابل التي أثبتت قدرتها في علاج عديد من الأمراض، وهو أيضا يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، كما أن الزنجبيل يعد من التوابل ذات الطعم الحارق، إلا أنه أثبت كفائتة في علاج العديد من الأمراض وأبرزها نزلات البرد الشديدة، والانفلونزا، ولذا يمكنك استخدامه كنوع من أنواع التوابل التي توضع علي الأطعمة، وأيضا يمكنك تناوله كمشروب محلاه بالعسل الأبيض.

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-السبانخ

تعد من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهي تحتوي علي نسبة عالية من عنصر الحديد، بالإضافة إلي مضادات الأكسدة، وفيتامين "أ "، وهذا يجعلها من الأطعمة الهامة خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الجميع، حيث أنها أثبتت كفائتها في رفع وتقوية الجهاز المناعي بالشكل المطلوب.

-العسل

يعد من الأطعمة الهامة التي تعمل علي تقوية الجهاز، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولذا ينصح بتناول ملعقة منه يوميا في الصباح.

-البصل

يحتوي البصل علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تجعله من الأطعمة الهامة في تقوية الجهاز المناعي، ويطلق عليه مضاد حيوي طبيعي، لأنه يحافظ علي الجسم من الإصابة أو التعرض لأي مرض عدوي.

-الثوم

قيمته الغذائية عالية جدا، ويستخدم في تركيب العديد من المضادات الحيوية، ويطلق عليه أيضا أنه مضاد حيوي طبيعي، يقلل فرص الإصابة بالأمراض، فهو يحتوي علي نسبة عالي من مضادات الأكسدة، فيتامين ب، وأ، وسي، ولذا تناوله الدائم يقوي الجهاز المناعي ويحد من الإصابة بالفيروسيات.