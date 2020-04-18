العين الإخباريةالسبت 2020/4/18 07:13 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
ومن هذا الرقم كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق.
وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 54 بتراجع عن 66 حالة قبل يوم.
وِأضافت أن ثلاثة من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.
ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة بزيادة 300 حالة عن العدد الذي تم إعلانه قبل يوم. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد تعديلات في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة حتى يوم 17 أبريل/نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.