شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه صعوبة فى الاستيقاظ صباحاً بفترة العزل المنزلى؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من بقاء الكثير من الناس في المنازل في ظل أزمة فيروس كورونا، للوقاية من العدوى، ورغم عدم قيامنا بالكثير من المجهود والقدرة على الحصول على قسط كافٍ من النوم، إلا أن الكثير منا لا يزال يواجه مشكلة فى صعوبة الاستيقاظ كل صباح، في هذا التقرير نتعرف على أسباب صعوبة الاستيقاظ صباحاً في ظل العزل المنزلى وأزمة كورونا، وفقاً لموقع "ديلي ميرور".

وقال جيمس ويلسون، خبير في أمراض النوم، إن بعض الناس يجدون صعوبة من أجل الاستيقاظ في الصباح، ويشعرون بخمول وكسل أكبر خلال ساعات النهار.

وأوضح أن سبب صعوبة الاستيقاظ في الصباح هذه الأيام، الضغط والقلق الناشئان عن أزمة فيروس كورونا اللذان يؤثران على جودة النوم، حتى أن البعض يرون أحلام اليقظة عن كورونا ومخاوفهم من المرض والموت ولا يمكنهما النوم بشكل جيد في الليل.

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وأوضح أن العوامل الأخرى التي تجعلنا نشعر بالخمول هو أننا لا نتمكن من ممارسة الرياضة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم الحصول على الكثير من الضوء الطبيعي في وقت مبكر من اليوم يساعدنا على الشعور بمزيد من اليقظة.

وأشار إلى أنك إذا كنت في نزهة على الأقدام أو تقوم بالجري أو ركوب الدراجة ، فإن القيام بذلك في الصباح قد يوفر فائدة أكبر لنوم أفضل ليلاً.

كذلك من ضمن أسباب شعورك بصعوبة الاستيقاظ هو عدم حصولك على قدر كافى من النوم ليلاً بسبب كثرة شرب الكافيين مثل: القهوة والشاى، وكذلك استخدام الهاتف المحمول قبل النوم والتعرض للشاشات والأخبار قبل ساعة من النوم وكل ذلك ينعكس على جودة نومك ويصعب عليك الاستيقاظ في اليوم التالي.