تعرف علي أهم علاج جديد لمنع انتشار سرطان البروستاتا

في تطور علمى يحمل امل جديد لمرضى اورام البروستاتا صرحت وزارة الصحة المصرية باستخدام عقار " ايرليدا " انتاج شركة جانسن للأدوية (احدي شركات جونسون اند جونسون) لعلاج ورم البروستاتا الموضعى لمنعه من الانتشار في البروتوكولات العلاجية بعد حصوله على موافقة هيئة الغذاء والدواء الامريكية، وهو الأول من نوعه الذى يطرح في تلك المرحلة التي لم يكن لها علاج من قبل، كما ان العقار الجديد والى يحمل مادة علمية تعرف بـ " ابالوتاميد" يتم تناوله عن طريق الفم للمرضى الذين يعانون من مخاطر مرتفعة للانتشار، ويعمل على تحسين جودة الحياة والحالة النفسية للمريض، فيما أكدت الدراسات الحديثة حول العقار قدرته على منع الانتشار بنسبة ٧٢٪، وتقليل اعراضه بنسبة ٥٥٪، والذي تم اثباته من خلال ابحاث سريرية علي مدار٤٠شهر.

وأوضح الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية طب قصر العيني

تحتل اورام البروستاتا الخبيثة المنزلة السابعة لدي الرجال من حيث معدل الحدوث والثامن من حيث معدل الوفيات، مشيرا الى ان اورام البروستاتا المنتشرة موضعيا أصبح يمكن علاجها بالعقاقير الهرمونية والعلاج الاشعاعى.

وعن تشخيص أورام البروستاتا أوضح ان فرص الاصابة ترتفع بين من لديهم تاريخ عائلى للمرض الذى يبدأ غالبا مع تقدم العمر، ولا يعرف السبب المباشر لذلك حتى الأن، كما ان اضطرابات هرمون الأستروجين وهرمونات الذكورة تعد عوامل لرفع نسب الإصابة، ويتم تشخيص اورام البروستاتا بأجراء فحص دلالات الأورام معمليا، وباختبار الموجات فوق صوتيه عن طريق الشرج، بالإضافة الى فحص الرنين المغناطيس.

ومن جانبها قالت الدكتورة ابتسام سعد أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العينى ان أورام البروستاتا تعد الأكثر شيوعا بين الرجال في دول العالم، وكذلك في مصر وكانت نسبه الوفيات بين المصابين بهذا المرض تصل إلى ٥١٪؜ في الفترة من١٩٩٣ وحتى ٢٠١٦، وفى تطور ملموس انخفضت تلك النسبة الى ٩,٨٪ بسبب رفع التوعية بطبيعة المرض، وزيادة معدلات الاكتشاف المبكر له.

وأشارت الى أن هناك طفرات كبيرة حدثت في مجال علاج الأورام خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل واضح في رفع نسب الشفاء، لافتة الى ان طرق علاج أورام البروستاتا تختلف طبقا للمرحلة المرضية للورم عند اكتشافه ففي حاله اكتشافه قبل حدوث انتشار فان علاج المريض يصبح متاحا بالتدخل الجراحي، أو الإشعاعي بالأجهزة الحديثة والتي شهدت أيضا طفرات كبيره في السنوات القليلة السابقة، وأمكن عن طريقها علاج الورم بجرعات كبيره مع الحفاظ على الأنسجة والأعضاء المجاورة له وتجنب الآثار الجانبية.

Advertisements

وأضافت بان هناك علاج هرمونى وقائى جديد ظهر مؤخرا ويلعب دورا كبيرا في عدم انتشار الورم، أما بالنسبة لحالات الاورام المنتشرة فإن هناك العديد من الأدوية الحديثة التي أدت الى زيادة كبيره في نسب الشفاء وحققت نجاحا غير مسبوق، وأغلبها أقراص بالفم يتناولها المريض ويمارس حياته الطبيعية.

و اوضح الدكتور هشام الغزالى استاذ علاج الاورام كلية طب عين شمس الفرق بين العلاجات السابقة و هذا الدواء و قال ان الجيل الجديد في علاج سرطان البروستاتا " ابالوتاميد "يعتبر طفره حقيقية، لانه يقلل حدوث انتشار المرض بنسبة ٧٢٪ ، و يؤخر انتشار الآورام في النسبة الباقية لاكثر من ثلاث سنوات مع تحسين جودة حياتهم اليومية ، كما اثبتت الدراسات انه يرفع علاجات الاورام في حالة انتشار المرض ، و يأخذ عن طريق الفم عكس العلاجات القديمه التى تعتمد على الحقن , و يرفع من الحالة النفسية لمريض سرطان البروستاتا لاحساس المريض ان هناك امل في عدم انتشار المرض و انتقاله لمنطقة اخري بالجسم

أعلن الدكتور رامز محسن المدير التنفيذي لشركة "جانسن" للأدوية بشمال افريقيا احدى شركات مجموعة "جونسون اند جونسون" وتعد احدى الشركات الرائدة في مجال أبحاث وعلاج السرطان، إطلاق الشركة اليوم عقارا جديدا لعلاج سرطان البروستاتا الذى ظل لعقود طويلة خارج أولويات الأبحاث بسبب صعوبة المرض وتقدم عمر المصابين به، وتعمل الشركة دائما من اجل تخفيف آلام المرضى، وتأخير انتشار المرض في أجسادهم .

وأشار الى ان الشركة تقوم بذلك من منطلق مسؤليتها تجاه المرضى الذى يشكل مرض السرطان خطورة كبيرة على حياتهم رغم اتجاه الأنظار الي فيروس كورونا، فيما تعمل الشركة على توفير العلاج للمرضى بأقصى سرعة ممكنة، مستغلة في ذلك التسهيلات المقدمة من وزارة الصحة والسكان مؤخرا للأسراع بإنهاء إجراءات ترخيص وطرح العلاجات المتقدمة الآمنة والفعالة التي يستحقها المريض المصرى.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم أعراض التهاب البروستاتا

بلازما لرجل ناج من فيروس "كورونا" تنقذ حياة المرضى