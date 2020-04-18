تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بالبرتقال

المقادير

- دقيق : كوب

- سكر : نصف كوب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : نصف كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة (مبشور)

- عصير البرتقال : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

الطريقة:

1- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي كل من الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والبايكنغ صودا.

3- اخفقي في وعاء آخر كل من الزيت، قشر البرتقال، عصير البرتقال، البيض، الفانيليا ولبن الزبادي.

4- زيدي خليط الدقيق فوق مزيج البيض مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط كيك متجانس القوام.

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5- وزعي خليط الكيك في قالب مدهون بالقليل من الزبدة ومنثور بالقليل من الدقيق ثم أدخليه الى الفرن.

6- اتركي القالب في الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى ينضج جيداً، اتركيه جانباً حتى يبرد ثم قدميه.

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