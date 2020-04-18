تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- دقيق : كوب
- سكر : نصف كوب
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : نصف كوب
- الزيت النباتي : ربع كوب
- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة (مبشور)
- عصير البرتقال : 3 ملاعق كبيرة
- البيض : 1 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)
الطريقة:
1- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
2- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي كل من الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والبايكنغ صودا.
3- اخفقي في وعاء آخر كل من الزيت، قشر البرتقال، عصير البرتقال، البيض، الفانيليا ولبن الزبادي.
4- زيدي خليط الدقيق فوق مزيج البيض مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط كيك متجانس القوام.
5- وزعي خليط الكيك في قالب مدهون بالقليل من الزبدة ومنثور بالقليل من الدقيق ثم أدخليه الى الفرن.
6- اتركي القالب في الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى ينضج جيداً، اتركيه جانباً حتى يبرد ثم قدميه.
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