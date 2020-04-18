القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتغليفة الشوكولاتة : الشوكولاتة : 200 غم (مقطعة) - كيك الشوكولاتة : باكيت (جاهز)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب

- بسكويت : علبة (رينغو / أصابع) الطريقة: 1. لتحضير تغليفة الشوكولاتة: ضعي الشوكولاتة بحمام مائي وذوبيها. 2. فتتي كيك الشوكولاتة الجاهز بوعاء جانبي جيداً. Advertisements 3. أضيفي شوكولاتة النوتيلا على الكيك المفتت واعجني باليد حتى تتجانس مع الكيك. 4. اصنعي من خليط الكيك كرات متوسطة الحجم، وضعي اصبع من بسكويت الرينغو الجاهز بداخل الكرة. 5. غطسي الكرات بشوكولاتة التغليفة المذوبة، وأدخلي الكرات للثلاجة مدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اليانسون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الرينغو بالشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.