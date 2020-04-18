تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اليانسون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : 3 اكواب

- سكر : 2 كوب

- الزيت : كوب

- اليانسون : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : باكيت

- الفانيليا : رشّة

- البيض : 3 حبات

- ملح : رشّة

- حليب : كوب (سائل) الطريقة: 1- حمّي الفرن جيداً على حرارة متوسطة. 2- في وعاء، انخلي الدقيق ثمّ أضيفي إليه اليانسون والبايكنغ باودر والملح. اتركي المكونات الجافة جانباً. 3- في الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض والسكر والزيت والحليب والفانيليا. 4- أضيفي المكونات السائلة فوق المكونات الجافة. 5- اخلطي بواسطة مضرب يدوي حتى تتجانس المكونات. 6- ادهني قالباً بالزيت ثمّ اسكبي فيه الخليط. Advertisements 7- أدخلي القالب إلى الفرن لمدّة 40 دقيقة. 8- أخرجي القالب من الفرن ثمّ قطّعي الحلى إلى أصابع. 9- رصّي الأصابع في القالب من جديد على جوانبها. 10- خففي نار الفرن وأدخلي القالب من جديد للتحميص لمدّة 20 دقيقه مع تقليب الأصابع من وقت لآخر. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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