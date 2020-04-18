تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى تيراميسو

القاهرة - لايف ستايل المقادير - بسكويت : حسب الحاجة (ليدي فنجرز / أصابع)

- كريمة الخفق : كوب ونصف (سائلة)

- جبنة فيلادلفيا : 300 غراماً (كريمية)

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة (مع كوب من الماء)

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. في وعاء الخلط، ضعي الجبنة الكريمية، والكريمة السائلة، والفانيلا، والسكر، واخفقي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك مزيج هش وكريمي. 2. وزعي أصابع البسكويت في قاع القالب وعلى جوانبه. 3. شرّبي أصابع البسكويت بالقهوة سريعة الذوبان المخلوطة بالماء. 4. أضيفي طبقة من الكريمة المخفوقة فوق طبقة البسكويت. Advertisements 5. غطسي أصابع البسكويت بالقهوة، وشكلي طبقة ثانية فوق طبقة الكريمة. 6. وزعي طبقة أخيرة من الكريمة على الوجه. 7. أدخلي القالب للثلاجة مدة لا تقل عن 3 ساعات. 8. رشي بودرة الكاكاو على الوجه وقدمي التيراميسو بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريم كراميل بالبسكويت

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