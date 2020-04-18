تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الكاسترد باللوز

المقادير

- كريمة : 2 كوب (سائلة)

- لوز : نصف كوب (محمص)

- صفار البيض : 6 حبات

- سكر : ثلث كوب

- خلاصة اللوز : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

الطريقة:

اخلطي الكريمة وخلاصة اللوز في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان ثم ازيليها جانباً واتركيها لتبرد قليلاً.

في وعاء اخفقي صفار البيض والفانيلا والسكر ثم أضيفي كمية قليلة من الكريمة المبردة قليلاً لخليط الصفار واخفقي جيداً.

ضعي مزيج الكريمة القليلة مع الصفار في القدر فوق باقي كمية الكريمة وحركي حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

وزعي الخليط في أكواب التقديم وضعي الأكواب في صينية بها القليل من الماء المغلي.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 300 درجة لمدة 30 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن وازيلي الأكواب من الماء واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق.

غطي الأكواب وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

عند التقديم زينيها باللوز المحمص وقدميها باردة.

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