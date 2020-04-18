تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب (طرية)

- صفار البيض : 1 حبة

- سكر : ثلثان الكوب

- سكر : ربع كوب (للزينة) الطريقة: انخلي الطحين مع البيكنج باودر والملح في وعاء وضعيه جانباً.

اخففي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي صفار البيض واخفقي.

ثم أضيفي مزيج الطحين واخفقي المكونات حتى تتكون عجينة طرية.

اصنعي من العجين 2 رول.

وزعي السكر على ورق الزبدة وضعي الرول على الورق ولفيه بحيث يتغطى رول العجين بالسكر ثم ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.

قطعي العجين لدوائر متوسطة السماكة بواسطة سكين حادة.

ضعي الكوكيز في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 325 درجة لمدة 18 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

ازيلي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالطحينية وجوز الهند

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