تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دونتس رد فلفيت

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الدونتس : طحين : كوب

بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

السكر البني : نصف كوب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

لبن زبادي : نصف كوب

الزبدة : ملعقتان كبيرتان ونصف (مذوبة)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

البيض : 1 حبة

ملون الطعام الاحمر : 2 ملعقة صغيرة - لتغليفة الكريمة : جبن كريمي : علبة (طري)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (طرية)

سكر البودرة : 2 كوب

حليب : ملعقة كبيرة (سائل) الطريقة: Advertisements سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ادهني صينية دوناتس بالقليل من الزبدة.

اخلطي الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو والملح والسكر في وعاء.

اخفقي الزبدة واللبن الزبادي والفانيلا والبيضة وأضيفي المزيج لخليط الطحين واخلطي.

أضيفي ملون الطعام وحركي حتى يصبح المزيج متجانساً.

وزعي الخليط في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تنفش وتنضج.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد.

اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة والفانيلا على سرعة متوسطة حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي السكر البودرة والحليب واخفقي حتى تتجانس المكونات.

ادهني حبات الدوناتس بالمزيج وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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