تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسكالوب الدجاج المشوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 6 قطع (فيليه مدقوق)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- بابريكا : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : كوبان (كعك مطحون)

- برش ليمون : 1 حبة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 220 درجة وجهزي صينية وبطنيها بورق الفويل وادهنيها بزيت الزيتون. 2. تبلي الدجاج الفيليه المدقوق بالملح والفلفل الأسود. 3. اخلطي الطحين مع البابريكا في طبق. 4. اخلطي البقسماط مع بشر الليمون. Advertisements 5. اغمسي الدجاج بمزيج الطحين ثم البيض المخفوق ثم البقسماط وضعي القطع في الصينية المجهزة. 6. أدخلي الصينية الفرن لمدة 6 -8 دقائق للفرن المحمى وقلبيه بين الحين والآخر حتى ينضج. 7. قدميه ساخنا إلى جانب الخضار السوتيه أو السلطة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالبازيلا والدجاج

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