تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالأعشاب والليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاجة : 1 كيلو (مغسولة جيداً ومنظفة من الداخل)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (بدرجة حرارة الغرفة)

- الليمون : 3 حبات (مقطع أنصاف)

- البقدونس : نصف كوب (مفروم خشن)

- الكزبرة : نصف كوب (مفرومة خشن)

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة كبيرة (مجففة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 425. 2. جهزي صينية الفرن وبطنيها بورق الأولمنيوم. 3. جففي الدجاجة جيدا وادهنيها بالزبدة من الداخل والخارج بشكل كامل. 4. احشي الدجاجة بقطع الليمون والكزبرة والبقدونس والأعشاب المجففة. 5. وتبليها بالملج والفلفل. Advertisements 6. اربطي أرجل الدجاجة بخيط طعام وضعيها في الصينية المبطنة بالأولمنيوم. 7. أدخليها للفرن لمدة ساعة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. 8. إشوي وجه الدجاج لتحميرها وقدميها ساخنة إلى جانب الخضار أو البطاطس قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بزيت الزيتون والفلفل الحار

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