تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج متبل مع الأرز

المقادير

- القرفة : ملعقتان صغيرتان (ناعمة / للتتبيلة)

- بابريكا : 3 ملاعق صغيرة (للتتبيلة)

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف (للتتبيلة)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة ونصف (للتتبيلة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (للتتبيلة)

- الثوم : فصّان (مهروس / للتتبيلة)

- صدر الدجاج : 4 صدور (مُسحّبة ومقطعة إلى مكعبات كبيرة)

- صلصة الصويا الحلوة : ملعقتان كبيرتان (للدجاج)

- الكوسا : 1 حبة (مقطّعة إلى دوائر)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مقطّع إلى مكعبات)

- أرز بسمتي : كوبان

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (للأرز)

- مرق دجاج : كوبان ونصف (جاهزا أو محضّر مسبقا / للأرز)

- زبيب : ربع كوب (للأرز)

- ملح : رشّة (للأرز)

- فلفل أسود : رشّة (للأرز)

الطريقة:

1. لإعداد التتبيلة: يُخلط كلّ من القرفة والـ"بابريكا" والملح والصويا وزيت الزيتون والثوم، معًا. وتُتبّل مكعبات الدجاج بالخليط، وتدع منقوعة به لثلاث ساعات.

2. تُبلّل الأشياش الخشب بالماء لعشر دقائق.

3. يُنثر الـ"بابريكا" على الكوسا والفلفل الرومي، وتوزّع دوائر ومكعبات الخضراوات على الأشياش. وتوزّع مكعبات الدجاج المتبلة على أشياش أخرى.

4. تشوى أشياش الدجاج والخضراوات على الـ"جريل"، بعد دهنها بصلصة الصويا الحلوة، باستخدام فرشاة الطعام.

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5. لإعداد الأرز: يُغسل الأرز، ويُنقع بالماء لنصف ساعة. ثمّ، يُضاف الزيت إلى قدر، مع الزبيب إليها والملح والفلفل الأسود. ثم، يُصبّ مرق الدجاج في القدر، ويُطهى الأرز فيها، حتى يجفّ المرق.

6. اقتراح الـ"شيف": من طرق تقديم "كرايزي تشيكن سكيورز": إضافة المعكرونة المسلوقة إلى الطبق. ويمكن أيضًا وضع الفطر في أشياش الخضراوات المشويّة.

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