تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك فيليه بالصلصة والخضار

المقادير

- فيليه لحم البقر : 2 قطعة (220 غراما لكلّ قطعة)

- الماء : كمية (لسلق اللحم)

- الخردل : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- كريمة الطبخ : كوبان ونصف (للصلصة)

- البطاطس : 3 حبات (متوسطة الحجم / مسلوقة / للخضراوات)

- الزبدة : ملعقة صغيرة (للخضراوات)

- كريمة الطبخ : نصف كوب (للخضراوات)

- البروكولي : 1 حبة (للخضراوات)

- الجزر : 2 حبة (للخضراوات)

الطريقة:

1. يُقطّع الفيليه إلى شرائح بسماكة سنتيمترين للشريحة، وتشوى الأخيرة في الفرن، بعد تتبيلها، ثمّ يُنثر الملح والفلفل الأسود عليها.

2. لإعداد الصلصة: يُضاف إلى المرق المستخلص من شيّ اللحم، الخردل وكوبين ونصف الكوب من كريما الطبخ. تسخّن الصلصة في قدر حتى تفتر، ثمّ تُصبّ على اللحم المشوي.

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3. لإعداد الخضراوات: تُهرس البطاطس مع الزبدة وكريما الطبخ، وتُقدّم إلى جانب اللحم. ويُسلق البروكولي والجزر في قدر حاوية الماء المضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح، وحين ينضجا، يُصفّيا ويقدما إلى جانب الطبق.

4. نصيحة الـ"شيف": يُخرج فيليه اللحم من الثلاجة قبل نصف ساعة من عمليّة الطهي، ويُجفّف بمنديل المطبخ قبل طهيه، ثمّ يُتبّل قبل طبخه مباشرة، بخليط معدّ من عصير حبّة من الليمون الحامض وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و3 ملاعق كبيرة من الخلّ الأبيض ورشّة من الملح و3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، وذلك لربع ساعة.

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