تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بصلصة الباربكيو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكاتشاب : كوب

- الخل : ربع كوب

- السكر البني : ربع كوب

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- فيليه دجاج : 4 صدور

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة متوسطة. 2. اخلطي الكاتشاب والخل والسكر البني والصويا صوص والماسترد وبودرة الثوم وبودرة البصل والفلفل الأسود وربع كوب ماء. 3. اخلطي الدجاج بالمزيج واتركيه لمدة ساعة. 4. ضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق الأولمنيوم ووزعي التتبيلة فوق الدجاج وغطي الصينية بالورق الأولمنيوم واصنعي ثقوب بالشوكة. Advertisements 5. أدخلي الصينية بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج. 6. اسكبي في طبق التقديم وانثري البقدونس فوقها وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالرز طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب

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