تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالرز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فروج : فروجتان (حجم وسط، 900 غم)

- بهار سادة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الأرز : 1 كيلو

- لحم مفروم : 1 كيلو

- البازلاء : باكيت

- مكسرات : حسب الرغبة (لوز وصنوبر، للتزيين)

- ملح : ملعقة صغيرة الطريقة: 1. تغسل الفراريج وتتبل بالبهارات القرفة والبهار السادة والفلفل الأسود والملح ثم تسلق. 2. توضع اللحمة على النار وتقلى. 3. تضاف البازيلاء على اللحمة ونغمرها بالماء. 4. يضاف للحمة والبازيلاء الأرز وتترك لمدة 20 دقيقة لينضج الأرز. Advertisements 5. تصفى الفراريج من ماء السلق وتبرد ثم تحشى. 6. توضع بالفرن لمدة 10- 15 دقيقة لتحمير القشرة الخارجية. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوانص الدجاج بالأرز طريقة إعداد وتحضير البازلاء بالدجاج والجزر للرجيم

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