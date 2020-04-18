تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المقلي بالروبيان

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الزبدة : ملعقة كبيرة

- الروبيان : كوب ونصف

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- فليفلة ملونة : كوب (مقطع)

- البيض : 2 حبة

- الأرز : كوب (مفلفل وجاهز)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون / للأرز)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. ذوبي الزبدة بمقلاة على النار، وأضيفي الروبيان واقليه، ثم بهري بالفلفل الأسود المطحون. 2. انشلي الروبيان بطبق جانبي. 3. بنفس المقلاة، أضيفي البصل المفروم وقلبيه، ثم أضيفي الفلفل الملون المقطع، وافقسي البيض وحركي حتى يستوي. Advertisements 4. أضيفي الروبيان المقلي، ثم ضعي الأرز المفلفل والجاهز وقلبي المكونات. 5. بهري الأرز بالفلفل الأسود المطحون، ثم أضيفي صلصة الصويا وحركي. 6. اسكبي الأرز في طبق التقديم وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوانص الدجاج بالأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون

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