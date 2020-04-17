طريقة التعامل مع طفل التوحد

يفكر الأطفال المصابون بـ التوحد ويتحدثون ويتصرفون بشكل مختلف عن أقرانهم في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون العلامات التي تشير إلى أن الطفل يعاني من هذا الاضطراب واضحة ، ولكن في أحيان أخرى يجب إيلاء اهتمام خاص للتفاصيل الصغيرة.

إليك بعض النصائح التى تسهل الطريقة التي تتواصلين بها مع طفل التوحد أو تساعدك على تعزيز علاقتك به.

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فى السنة الاولى ..عدم الإستجابة

يمكنك البدء في التعرف على أعراض التوحد عند الأطفال حوالي 6 و 12 شهرًا فتجد الأم الطفل يصل إلى الإنجازات المطلوبة خلال السنة الأولى من حياته. بعض العلامات هي:

إنهم لا ينتبهون لوجوه جديدة.

لا يستجيبون للضوضاء الصاخبة.

إنهم لا يمسكون أو يحملون أشياء.

إنهم لا يستجيبون لابتسامة الوالدين

لا يقدرون التعبير عن مشاعرهم

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قد يتصرف الأطفال الذين يعانون من التوحد بعيدًا ، مع عدم وجود القدرة على التعبير عن مشاعرهم مع والديهم أو أشقائهم أو الأطفال الآخرين من نفس العمر.

فيميل الطفل الذى يعانى من التوحد إلى تجنب التواصل البصري ويبقون وحدهم ، لذلك يتم فصلهم عاطفيًا عن العالم. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه ليس لديهم مشاعر ، ولكن بدلاً من ذلك ، فهذا يعني أنهم لا يعرفون كيف يعبرون عنها فهم لديهم صعوبة في تحديد عواطفهم. أو أن ردودهم مبالغ فيها إلى حد ما. على سبيل المثال ، يمكن أن يغضبوا بسرعة كبيرة وينزعجون بشدة من المضايقات البسيطة.

-الروتين المتكرر

يطورون أنماطًا مقيدة ومتكررة عند القيام بالأنشطة التي تهمهم. عادةً ، تتطلب الأشياء التي تجذبهم انتباههم الكامل ويمكنهم قضاء فترات طويلة من الوقت في التركيز أو تكرار نفس الكلمة.

يحبون الحفاظ على روتين يومي حتى يعرفوا ما سيحدث كل يوم. على سبيل المثال ، يريدون دائمًا الذهاب بنفس الطريقة إلى المدرسة أو تناول نفس الطعام بالضبط لتناول العشاء. نظرًا لمدى صرامة روتينهم ، قد يكون من غير الممكن إجراء تغييرات عليهم ، وقد يرفضونه تمامًا.

- قد يكون لديهم مشاكل حسية

قد يجدون صعوبة في تنظيم عواطفهم والتصرف بشكل غير متناسب في موقف يبدو طبيعيًا. على سبيل المثال ، يمكن أن يبدأوا في الصراخ أو البكاء أو الضحك بشكل هستيري دون سبب واضح. عند الضغط عليهم ، قد يظهرون سلوكًا مدمرًا أو عدوانيًا

- يظهرون صعوبة في التحدث وفهم اللغة

عادة ما يبدأ الأطفال في التحدث أو تقليد أصوات الأشخاص الذين يتفاعلون معهم عندما يبلغون عامًا ونصف تقريبًا. في حالة الأطفال المصابين بالتوحد ، يطورون المهارات اللغوية في وقت لاحق. قد يتحدثون بنبرة صوت غير طبيعية ، مع إيقاع غريب ، أو تكرار الكلمات والعبارات مرارًا وتكرارًا ، دون قصد قول شيء محدد. يجدون صعوبة في بدء محادثة أو الحفاظ عليها. إنهم لا يفهمون بعض الجمل أو الأسئلة البسيطة ويأخذون ما يقال حرفياً. إنهم يفتقرون إلى القدرة على فهم الفكاهة والسخرية.

الهوس بأشياء غريبة

يقومون بحركات جسدية متكررة ، مثل تحريك أيديهم باستمرار ، أو التأرجح ذهابًا وإيابًا ، أو الدوران. يصبحون مهووسين بأشياء مثل المفاتيح أو مفاتيح الضوء ويستخدمونها كألعاب على سبيل المثال ، يقومون بمحاذاة ألعابهم بطريقة خاصة ولا يتسامحون مع شخص يغيرها. يحافظون على وضع غير طبيعي أو قد يتحركون بطريقة غريبة.