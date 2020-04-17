الأطعمة قليلة الدسم.. تعرفي على أهم النصائح حولها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر الحليب تقريباً من أول أنواع الأطعمة التي تم سحب الدسم منها منذ عام 1970 ميلادي، ويُعدّ الحليب قليل الدسم اليوم في الدول العربية من أكثر المنتجات مبيعاً، وبالرغم من أنه يحتوي أقل بمرتين مما يحتوي عليه الحليب كامل الدسم، إلا أنه يحافظ على مذاقه ونكهته.

أما الحليب خالي الدسم كلياً فهو عديم الطعم، ولهذا السبب فهو لا يفيد إلا كما هو متداول عند الرغبة في النزول السريع في الوزن، هذا فيما يخص الحليب، كما يقول اختصاصي التغذية قتيبة محيسن.

إن لبن الزبادي غير المحلى متوازن وقليل الدسم، أما اللبن الخالي من المواد الدهنية كلياً 0% مواد دهنية، فلا يفيد، علماً أنه يتم تحسين طعمه كالأجبان البيضاء الطرية الخالية من المواد الدهنية، ولكن في حال أراد الأشخاص خسارة بعض من وزنهم فسيفيدهم تناول اللبن بالفاكهة المحلى بالمحليات الصناعية أقل من اللبن بالفاكهة المحلى بالسكر، بحسب محيسن.

ماذا عن الجبنة البيضاء؟

إن الجبنة البيضاء الطرية التي تحتوي على 40% من المواد الدهنية طيبة الطعم، ولكنها دسمة نوعاً ما وخاصة لمن يعانون من زيادة في الوزن أو من الكوليسترول من جهة أخرى.

ولكن، الجبنة البيضاء الطرية التي تحتوي على 20% من المواد الدهنية أقل دسامة، لكن تحافظ على طعمها الطيب وهي تعتبر حلاً مثالياً متوسطاً لمن أراد الجمع بين الطعم الطيب والطعام قليل الدسم.

علماً بأن أي منتج سواءً حليب أو لبن مكتوب عليه 0% مواد دهنية، فهو لا بد أن يكون فيه شيءٌ ولو بسيطاً جداً من الدهون.

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لماذا يعتبر اللبن الذي يحتوي على 5% من المواد الدهنية أكثر دسامة من الجبنة البيضاء الطرية التي تحتوي على 20% من المواد الدهنية؟

يشير القانون الذي ينظم مسألة الملصقات على المنتجات الغذائية إلى أن نسبة المواد الدهنية في الجبنة البيضاء الطرية تُحسب على المستخلص الجاف، أي أن كل ما هو طعام وليس من الماء. فمثلاً إن 100 غرام من الجبنة البيضاء التي تحتوي على نسبة دسم 20% تحتوي على 17% من المستخلص الجاف وبالتالي فهو يحتوي على 3 غرامات من المواد الدهنية لكل 100 غرام من المنتج النهائي.

أما القانون المعتمد فيما يتعلق بالملصقات على الألبان والحليب فمختلف، إذ كما يقول محيسن، تُحتسب نسبة المواد الدهنية المعلنة على الملصق بحسب وزن المنتج الإجمالي وليس بحسب وزنه الجاف، فنجد في 125 غرام من اللبن الذي يحتوي على نسبة 5% من الدسم، فيه 6 غرامات من المواد الدهنية أي ضعف الكمية الموجودة في 100 غرام من الجبنة البيضاء الطرية التي تحتوي على 20% من المواد الدهنية.

أهم التوصيات

وفق محيسن، أنه إذا كان الأشخاص يعانون من زيادة في الوزن أو من ارتفاع في معدل الكوليسترول في الدم، فستساعدهم الأطعمة قليلة الدسم، على تقليل المواد الدهنية ذات المصدر الحيواني في نظامهم الغذائي، وذلك يعود بالفائدة على شرايينهم وصحتهم ووزنهم.

أما إذا كانوا لا يعانون من مشكلة في القلب أو الوزن أو الكوليسترول فليتناولوا المأكولات العادية وليست قليلة الدسم، إلى جانب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عادية من الدهون باعتدال حفاظاً على صحتهم بشكل عام، وصحة قلبهم بشكل خاص.