الصحة المصرية تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، جميعهم مصريون، ووفاة 9 حالات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

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