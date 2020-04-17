المغرب تسجل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2564، فيما بلغ عدد الوفيات 135 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة.

وعزت وزارة الصحة المغربية ارتفاع نسب الإصابة مؤخراً إلى تواجد حالات إصابة مجتمعة في وحدات تجارية وصناعية في كل من الدار البيضاء ومراكش وفاس.

وأفادت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام وصل إلى 281 شخصاً، وأن عدد الحلات المستبعدة بلغ 10388حالة بعد الكشف المخبري.

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