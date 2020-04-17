الأردن تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 407 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالات الإصابة الجديدة مخالطة لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا في نفس الوقت شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 265 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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