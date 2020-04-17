150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2418 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة مستجدات وباء فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار اليوم أنه سُجلت 16 وفاة جديدة ليبلغ عدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 وفاة.

أما عن الأشخاص الذين تعافوا من الوباء فقد بلغ 63 متعافياً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتعافين إلى غاية اليوم الجمعة 846 شخصاً.

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