ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 7025 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا في باكستان إلى 7025 حالة، توفيت منها 135، وتماثلت للشفاء 1765 حالة. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 5125 حالة من المصابين لا تزال في الحجر الصحي الإلزامي. وأضاف أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 3276 حالة في إقليم البنجاب، و2008 حالات في إقليم السند، و993 في إقليم خيبر بختونخواة و303 حالات في إقليم بلوشستان و245 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و154 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد. Advertisements قد يهمك ايضا: سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة

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