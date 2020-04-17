طفلة هندية تعلم الناس طريقة لقضاء أوقاتهم خلال الحظر الصحّي

وجهت طفلة هندية رسالة إلى أطفال العالم، حول طريقة قضاء الوقت داخل المنزل خلال أيام الحظر، التي تفرضها العديد من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مقطع الفيديو، الذي حقق نحو 7.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، مشيرة إلى أن الطفلة، التي تظهر في الفيديو تدعى "سايرة" وعمرها 6 سنوات.

وتقول الطفلة في رسالتها للعالم إنها تعيش في مدينة نيو دلهي الهندية، وأنها تريد الحديث عن قضاء الوقت في المنزل دون ملل، خلال وقت الحظر، وأضافت: "أنا وشقيقتي نحب الرقص واللعب ومشاهدة الطيور من الشرفات، إضافة إلى الرسم والموسيقى وتعلم الكتابة".

ونشرت الفتاة صورا لها مع والدها وكيف يشاركها هي وأختها في اللعب، كما نشرت لقطات لهما أثناء غسل الأيدي، مطالبة الناس بغسل الأيدي والبقاء في المنازل، إذا كان ذلك ممكنا، لحماية أنفسهم.

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