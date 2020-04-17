حقيقة معالجة زيت شجرة الشاي الأكزيما

يعتبر زيت شجرة الشاي من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية المستخدمة لعلاج أمراض البشرة والجلد، واليوم سنجيب على سؤال هل يعالج زيت شجرة الشاي الأكزيما؟

زيت شجرة الشاي للوجه: فوائده وطريقة استخدامه

ما هو زيت شجرة الشاي؟

زيت شجرة الشاي من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية القاتلة للبكتيريا والميكروبات، يتم استخراجه عن طريق عصر أوراق شجرة الشاي الخضراء إما على البارد أو على الساخن، ويعتبر الزيت المعصور على البارد أكثر فائدة، حيث أن العصر على الساخن يؤدي إلى فقدان الزيت خواصه العلاجية.



هل يعالج زيت شجرة الشاي الأكزيما؟

فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة

يعالج حب الشباب، حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تقتل الجراثيم المسببة لحب الشباب، كما أنه يساعد على التخلص من الاحمراء المصاحب لحب الشباب أيضاً.

يخفف من خشونة البشرة الجافة، ويزيد من ترطيبها.

يقضي على فطريات الأظافر.

يعالج الحروق والآلام الناتجة عنها.

يستخدم كمرهم للشفاه، فهو مرطب ومطري لها.

زيت شجرة الشاي للهالات السوداء وعلاج الكلف

فوائد زيت شجرة الشاي للأكزيما وآلية استخدامه

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يمكن أن يفيد زيت شجرة الشاي في علاج الأكزيما، فهو يحتوي على مواد تعمل على تخفيف تهيج البشرة والاحمرار الناتج عن الأكزيما، وتتلخص فوائد زيت شجرة الشاي للأكزيما بالآتي:

مضاد للتهيج ومضاد للالتهابات.

يقلل من الحكة والفطريات.

يقتل الجراثيم التي تسبب العدوى، ومضاد قوي للميكروبات.

يمنع انتقال العدوى، ويمنع انتشارها.

يحمي البشرة من الجذور الحرة بفضل مضادات الأكسدة.

أما بالنسبة لطريقة استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج الأكزيما، فيجب أن يتم تخفيق زيت شجرة الشاي أولاً قبل تطبيقه، فهو زيت حامي وقد يؤذي البشرة، لذا يمكن مزج زيت شجرة الشاي مع إحدى أنواع الزيوت التالية: زيت جوز الهند، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، زيت اللوز وزيت الجوجوبا.

يتم مزج حوالي 2 قطرة من زيت شجرة الشاي مع 12 قطرة من أي نوع من الزيوت المذكورة في الأعلى، ومن ثم يتم تطبيق كمية قليلة من المزيج على البشرة فإذا لم تتهيج خلال 24 ساعة، يمكن استخدام زيت شجرة الشاي على المناطق المصابة بالأكزيما.

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