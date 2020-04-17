شكرا لقرائتكم خبر عن الدقيق الأبيض مفيد للصحة ويحميك من أمراض القلب.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة جديدة نشرت في جريدة " dailymail." البريطانية ، أن الدقيق الأبيض غني بالألياف الطبيعية التي يحتاجها الجسم، وهذا يجعله من الأطعمة الصحية والمفيدة.

حيث قام العلماء في روتهامستد للأبحاث في جامعة هيرتفوردشاير البريطانية ، بفحص 39 نوعًا من الدقيق الأبيض ، وجد الفريق أن الأنواع الحديثة له، و التي تم تطويرها منذ الثمانينيات، تحتوي على نسب عالية من الألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الهامة للجسم.



دراسة عن فوائد الدقيق الابيض

وقالت الدكتورة أليسون لوفجروف باحثة في الجامعة المذكور، إن الدقيق الأبيض يتم صنعه من القمح، وهذا يجعله من الأطعمة المفيدة على الصحة العامة للجسم، فهو يحتوي علي مادة " البيتين " التي من دورها حماية المعدة، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأشارت الجريدة، أنه خلال الدراسة ، تم تقسيم 39 نوعًا من القمح إلى ثلاث مجموعات ، و فتسعة أنواع منها بين سنة 1790 و 1916 ، كانت ضعيفة الألياف، و13 نوعًا آخر من القمح من عام 1935 إلى عام 1972 ، التي ثبت خلال البحث أنهم تعرضوا للتهجين خلال الزراعة.

وتم البحث علي المجموعة النهائية المكونة من 17 نوع باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تم تطويرها بين عامي 1980 و 2012، ثبت أنها مفيدة للجسم، فبعد طحن الحبوب إلى الدقيق الأبيض ، وجد الباحثون أن محتوى الألياف الغذائية زاد بشكل ملحوظ، حيث أن الأصناف الحديثة تحتوي على ثالث أعلى تركيز لمكون الألياف الرئيسي، ومادة البيتين.

وأيضا زيادة في نسب الأحماض الأمينية، التي تساهم في تحسن التمثيل الغذائي و حماية الأعضاء الداخلية للجسم وتحسين صحة القلب.