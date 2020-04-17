شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أمريكى يعرض نتائج جديدة بعد تشريح متوفيين أصيبا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف أحد الخبراء أن أعراض فيروس كورونا الجديد "Covid-19 "، يمكن أن تساعد الأطباء في علاج الأشخاص الذين يعانون من الفيروس التاجي بالأدوية الموجودة بالفعل والمتاحة بسهولة.

قام الدكتور سانجاي موخوبادهياي ، مدير علم أمراض الرئة في عيادة كليفلاند في الولايات المتحدة ، بتنفيذ عمليات تشريح بعد الموت على شخصين توفيا بشكل مأساوي بسبب Covid-19.



الأثار الجانبية لفيروس كورونا

ووفقا لتقرير موقع " mirror" البريطانى، وجد الطبيب رئتيهما ل بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 77 عامًا ، مغطاة بطبقة سميكة ونحيلة، ويُعتقد أنها سبب صعوبات التنفس.

طُلب من الدكتور Mukhopadhyay مراجعة نتائج ما بعد الوفاة من قبل كبير الفاحصين الطبيين في مكتب أوكلاهوما ونشر دراسته في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض السريرية ".

قال: "في الأيام الثلاثة الماضية ، تلقيت عشرين طلبًا من جميع أنحاء العالم ، من جميع أنحاء العالم حرفيا من أوروبا ، من اليابان ، من جميع أنحاء الولايات المتحدة"، وأضاف "ما نبحث عنه في عمليات التشريح هذه هو بصيص أمل في نوع ما من النتائج التي يمكن عكسها."

كانت إحدى الجثتين التي قام بها الدكتور Mukhodpadhyay بتشريحها رجل بدين يبلغ من العمر 77 عامًا ولديه تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، وأظهر الرجل أعراض سيئة لمدة 6 أيام وشملت الحمى والقشعريرة ، لكنه لم ير الطبيب ولم يكن إيجابيًا للفيروس إلا بعد وفاته.

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وأوضح الدكتور Mukhodpadhyay أن المريض أصبح ضعيفًا ويعانى من ضيق في التنفس ، ولكن في الوقت الذي نقل فيه إلى المستشفى كان قد عانى من سكتة قلبية ، لذلك لم يخضع لعلاج الفيروسات التاجية، ونتيجة لذلك ، تمكن الطبيب من تقييم رئتيه لمعرفة كيفية تأثير Covid-19 عليها قبل تقديم أي علاج.

ووجد أن هناك طلاء سميك لزج على الرئتين مما أدى إلى التهاب الشعب الهوائية وتلف الحويصلات الهوائية، وهى الأكياس الهوائية المرنة في الرئتين، مما تسبب في مشاكل التنفس.

تم تشريح الجثة الثاني على شخص عمره 42 سنة كان يعاني من السمنة المفرطة، وعلى الرغم من أن الرجل أثبتت اختبارات إصابته بالفيروس التاجي ، لم يكن ما قتله، واتضح أنه مات بسبب الالتهاب الرئوي التمثيلي ، والذي كان عرضة لخطر الإصابة به بسبب ظروفه الصحية الموجودة مسبقًا، ولم يظهر هذا المريض نفس الطلاء السميك على الرئتين.

سوف تساعد الدراسة اختصاصيي الأمراض على تحديد سبب وفاة المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي ومساعدة الأطباء في إيجاد المزيد من طرق العلاج.

لكن الدكتور Mukhopadhyay حذر من أنه في حين لا يوجد دواء يمكن أن يعكس تلف الرئة ، ولكن الأدوية المضادة للفيروسات ستكون قادرة على علاجها عندما تصبح متاحة.