كيف تتسوقين بأمان من كورونا في رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - رغم أن التسوق متعة ورغم أنه يحسن حالتك النفسية والمزاجية، إلا أن التسوق أصبح له شروطاً خاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا، ومع حلول شهر رمضان المبارك، ولذلك تقدم لك "الخليج 365 وطفلك" هذه النصائح للتسوق الآمن والصحي والمريح لك ولأطفالك في زمن كورونا وخلال شهر رمضان من خلال اللقاء مع الدكتورة رولا غانم، إختصاصية طب الأسرة فتابعينا. قائمة المشتريات يجب أن تعدي قائمة المشتريات قبل الخروج من المنزل.

ضعي فيها كل طلبات أطفالك وافراد العائلة لكي لا تحتاجي للخروج من البيت مرة ثانية.

يمكن كتابتها على ورقة ثم تغليفها، ويمكن أن تسجليها على هاتفك.

لا تطلبي قلما من أي أحد في المول أو السوبرماركت بل يجب أن يكون معك قلمك الخاص لشطب الأشياء التي تم شراؤها.

ولا تطيلي الوقوف أمام رفاً بعينه لأنك سوف تسمحين بتكاثر الزبائن حول الرف وانتقال العدوى. اصطحاب الأطفال للتسوق Advertisements يجب عدم اصطحاب الأطفال للتسوق إلا في حال الضرورة القصوى مثل أن تكوني تعيشين وحيدة مع طفلك ولا يوجد لديك من يعتني بطفلك في غيابك.

ضعي الطفل في عربة التسوق بعد تعقيمها.

لا تسمحي له بلمس المعروضات وخاصة الخضروات والفواكه لأنها تكون بحاجة للغسيل بالماء والخل.

قومي بتعقيم عربة النسوق وخاصة المقبض قبل أن تضعي الطفل بداخلها، ويمكنك التأكد من قيام المتجر بذلك.

قومي بتعقيم المشتريات قبل وضعها في السلة لكي لا يلمسها طفلك.

لا تسمحي لطفلك بلمس وجهه وخاصة عينيه، وإشغليه بلعبة تحضريها من المنزل. نصائح في المتجر عند التسوق لا تقفي أمام الأقسام المزدحمة لكي لا تصابي بعدوى محتملة.

لا تشتري كمية كبيرة من الخضروات والفواكه لأنها سوف تفسد، استعيضي عن الكميات الكبيرة بشراء المكسرات التي تحتوي على فوائد غذائية عالية.

لا تستخدمي الهاتف أثناء التسوق لأنه يصبح مصدراً للعدوى حيث تتلوث شاشته بسهولة.

يفضل أن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، وكذلك تعقيم البطاقة قبل إعادتها لحقيبتك.

يفضل أن تقومي بالتسوق في رمضان في وقت مبكر قبل أوقات الازدحام.

يمكنك استخدام كوعك لدخول باب السوبر ماركت، ولا تستخدمي يديك كثيراً دون قفازات، ويجب أن تتعلمي طريقة خلع القفازات بطريقة صحية وآمنة.

عند شراء الخبز بكميات كبيرة، اتركيه يبرد في مكان مكشوف، ثم احفظيه في أكياس خاصة في الثلاجة، وبعد ذلك قومي بتسخينه بواسطة الميكرويف كلما احتجت لذلك.

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