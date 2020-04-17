أسباب رفض الرضاعة وكيفية التغلب عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - رفض الطفل للرضاعة الطبيعية مشكلة تؤرق بعض الأمهات، خاصة أنها تؤثر سلباً على نموه، لذلك ربما تقرر الأم اللجوء إلى تقديم اللبن الصناعي لطفلها، إلا أن ذلك يجب أن يكون الخيار الأخير الذي يتم اللجوء إليه، لذلك يجب الوقوف على أسبابه وكيفية التعامل معه.

عن اضطرابات الرضاعة يحدثك د.أحمدمحمد عبد العال، طبيب استشاري طب الأطفال، من مستشفى برجيل.



إضراب الرضاعة الطبيعية



عندما يرفض الطفل الرضاعة الطبيعية بعد أن اعتاد عليها لبضعة أشهر، فهو يخبركِ بذلك أن هناك شيئاً ليس صحيحاً، وقد تشمل أسباب ذلك ما يلي:



1 - ألم وانزعاج بسبب التسنين.

2 - قرح الفم المؤلمة أو التهاب فطريات بالفم.

3 - التهاب الأذن التي تسبب ألماً أثناء الرضاعة.



4 - انسداد الأنف بسبب البرد مما يصعب عليه التنفس أثناء الرضاعة.

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5 - وجود روائح غير عادية مثل العطور التي تستخدمينها أو روائح الصابون.



6 - تغيرات مذاق الحليب بسبب الأطعمة التي تتناولينها.

7- انخفاض إمدادات الحليب لديكِ بسبب بعض العوامل البيئية أو الصحية.

إضراب الرضاعة الصناعية



في بعض الأحيان قد يرفض الطفل أخذ زجاجة الرضاعة من الأم، وقد يأخذها ولكنه لا يشرب ويشعر بالانزعاج منها، لذلك يجب النظر في أسباب تلك المشكلة، والتي قد تكون ضمن الأسباب الآتية:

1 - قد تكون حلمة الزجاجة مغلقة أو مسدودة بشيء ما، أو الفتحة ليست واسعة بما يكفي لتقطير الحليب بسرعة.

2 - قد تكون درجة حرارة الحليب في الزجاجة غير مناسبة.

3 - يمكن أن يكون الحليب قد اكتسب رائحة من أي شيء آخر مثل العطور أو الأطعمة خاصة البصل والثوم، وبالتالي لا يستسيغه الطفل ويرفض تناوله.

4 - تغير في طعم ورائحة الحليب نتيجة تركه مجهزاً لفترة طويلة.



كيفية التعامل مع إضراب الرضاعة الطبيعية والصناعية



1 - استمري في المحاولة عن طريق تمرير بعض نقاط الحليب من الحلمة على فم طفلكِ، فإذا رفض توقفي وجربي في وقت آخر.

2 - كوني صبورةخلال تعاملكِ مع هذا التغيير في عادات تناول طعام طفلكِ. لمنع تحفل الثدي والحفاظ على مخزون الحليب، قومي بضخ الحليب وفقاً لجدول رضاعة طفلكِ.

3 - يمكنكِ إرضاع الطفل الحليب المسحوب باستخدام ملعقة أو قطارة أو زجاجة.

4 - قومي بتقييم التغييرات التي تطرأ علىروتينك والتي قد تكون مزعجة لطفلك. هل تشعرين بالضغط العصبي؟ هل تتناولين أي أدوية جديدة؟ هل تغير نظامك الغذائي؟ هل تستخدمين أي نوع جديد من العطور أو الصابون المعطر؟

5 - غيري في وضعيات الرضاعة، وإذا كان الطفل لديه انسداد في الأنف بسبب البرد، فاجعلي وضعه بشكل رأسي أثناء الرضاعة.

6 - جربي إرضاع طفلكِ في غرفة بدون أنوار ساطعة وفي جو هادئ لمساعدته على عدم التشتيت.

7 - احتضني طفلكِ واجعليه يلمس جلدكِ ويشعر بكِ وبنبضات قلبك.

8 - معالجة الأسباب العضوية مثل قرح الفم أو الفطريات أو مشاكل التسنين. والتحقق من حالة الطفل الصحية بشكل عام وفحص مشكلات المعدة والمريء.

9 - فحص درجة حرارة اللبن الصناعي في زجاجة الرضاعة.