شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل على مدار يومين لتشخيص متلازمة كوشينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة كوشينج من الاضطرابات الهرمونية التي تحدث نتيجة فرط إنتاج هرمون الكورتيزول في جسمك، أحد الهرمونات التي تنتجها الغدة الكظرية، ومن الصعب اكتشاف الإصابة بها في بدايتها إلا من خلال الفحوصات، ومن بينها اختبار "قمع ديكساميثازون" الذي يستغرق إجرائه يومين، وفقاً لموقع webmd.

وصعوبة اكتشاف متلازمة كوشينج هو أن العلامات والأعراض يمكن أن تبدو مثل الكثير من الأمراض الأخرى، لذا يقوم الأطباء عادةً بإجراء أكثر من اختبار للتأكد من تشخيص إصابتك.



متلازمة كوشينج

وعندما يكون لديك متلازمة كوشينج ترتفع مستويات الكورتيزول ويؤثر على كل شيء من ضغط الدم إلى الذاكرة، ويمكن أن تسبب زيادة الوزن، الجلد السميك، وسهولة الإصابة بالكدمات، وعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، ضغط الدم المرتفع، هشاشة العظام.

عندما ينتج جسمك الكثير من الكورتيزول، فغالبًا ما يكون بسبب ورم، في بعض الحالات، تكون هذه الأورام سرطانية ، لكنها ليست كذلك عادةً.

الورم الموجود في الغدة النخامية هو الأكثر شيوعًا والذي يسبب متلازمة كوشينج، إنه ليس سرطانًا ، ولكنه يتسبب في إفراز الغدة النخامية لهرمون قشر الكظر (ACTH)، والذي يتحكم في كمية الكورتيزول التي يصنعها جسمك.



رسم يوضح اعراض متلازمة كوشينج

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كيفية اجراء الاختبار لتشخيص متلازمة كوشينج

اختبار "قمع ديكساميثازون" من الاختبارات لتشخيص متلازمة كوتشينج، والـ "ديكساميثازون" هو نسخة من الكورتيزول من صنع الإنسان وبعد تناول جرعة منه، في الاختبار يجب أن ينتج جسمك كمية أقل من الكورتيزول.

وهذه هي الفكرة وراء الاختبار - تناول بعض ديكساميثازون ومعرفة ما إذا كان مستوى الكورتيزول ينخفض أم لا، وعادة يتم الاختبار على مدار يومين.

وهناك جرعتان يمكنك أخذهما للاختبار: جرعة منخفضة وجرعة عالية، يساعدك اختبار الجرعات المنخفضة في معرفة ما إذا كنت مصابًا بمتلازمة كوشينج أم لا، عادةً ما تحصل على 1 مجم من ديكساميثازون.

ستحصل على اختبار الجرعات العالية بمجرد معرفة أنك مصاب بمتلازمة كوشينج، و يتم ذلك لمعرفة ما إذا كان ناتجًا عن ورم في الغدة النخامية، والجرعة العالية عادة 8 ملج، وستحصل على سحب دم لقياس مستوى الكورتيزول.

لماذا يطلب الطبيب هذا الاختبار؟

ستحصل على هذا الاختبار إذا أظهرت علامات وأعراض متلازمة كوشينج، مثل سهولة الكدمات، وزيادة الوزن حول بطنك، ووجه مستدير.

هذا الاختبار ليس مناسباً للجميع، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤثر أدوية الحمل والصرع على نتائجك ، لذا من المحتمل أن تحصل على أحد الاختبارات الأخرى لمتلازمة كوشينج.