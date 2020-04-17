شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول أوروبية تبدأ تجربة تتبع عينات مياه الصرف الصحى لقياس انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة neurosciencen العلمية عن تتبع الباحثين أنظمة الصرف الصحي في ست دول أوروبية لقياس مدى انتشار عدوى فيروس كورونا مما يوفر إنذارًا مبكرًا للموجة الثانية من عدوى الفيروسات التاجية المحتملة.

حيث يتم تتبع انتشار الفيروس التاجي في ستوكهولم وفي ست دول أوروبية من خلال عينات الصرف الصحي من قبل مجموعة بحثية في المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH في ستوكهولم والتي ستعلن النتائج في نهاية أبريل، يعتقد الباحثون أن استمرار القياسات سيساعد في توفير تحذير مبكر من عدوى الفيروسات التاجية، إذا عادوا إلى المجتمعات في وقت لاحق.

وقال ستيسيوغلو جورول عالم الأحياء الدقيقة ومهندس مياه الصرف الصحي في المنطقة الشمالية في إيطاليا التي تعاني بشدة من تفشى فيروس كورونا ،وكذلك كاتالونيا في إسبانيا ، وعدد من المدن في تركيا والهند ، بالإضافة إلى أجزاء من هولندا ، جميعًا في أخذ العينات كل أسبوعين.

وفي الوقت نفسه ، تعمل جهود الاستجابة السريعة على توليد عروض بسرعة لمزيد من عينات المياه ، بما في ذلك من جوتنبرج ثاني أكبر مدن السويد.

سيتم تقديم بروتوكولات لإعداد العينات ، وقياس كمية الحمض النووي الريبي التاجي وربط قراءات المستوى لتقدير عدد السكان المصابين من قبل المعهد الملكى للتكنولوجيا لجميع الشركاء في البلدان المعنية.

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بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تطبيق التسلسل بانتظام لمتابعة أي طفرة محتملة في فيروس كورونا ، يقول ديفيد نيلسون ، مدير مركز المياه في KTH ، الذي ساهم في تمويل بدء المشروع ، أنه بالتعاون مع هيئة المياه والصرف الصحي في ستوكهولم ، يتم جمع عينات مياه الصرف الصحي في خطتي معالجة رئيسيتين ويقول إن المفهوم يوفر طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة للحصول على رؤية واسعة النطاق لسيطرة الوباء على المجتمع.

يقول Cetecioglu Gurol ، الذي يركز بحثه على استعادة الموارد البيوكيميائية من مياه الصرف الصحي ، أن الخطوة التالية هي إعداد العينات من أجل تركيز الفيروس التاجي من مياه الصرف الصحي وهذا أصعب من العثور على الحمض النووي الريبي في سوائل الجسم. "إن مياه الصرف الصحي أكثر تعقيدًا.