دراسة توضح العلامة الرئيسية التي تميز فيروس "كورونا" عن نزلات البرد

لقد وجد العلماء الأمريكيون أنه يمكن التمييز بين فيروس كورونا ونزلة البرد من خلال عدم وجود احتقان في الأنف. تم نشر نتائج الدراسة على موقع Eurekalert، والعرض الرئيسي الذي يمكن من خلاله تحديد COVID-19 في المراحل المبكرة، فقدان حاسة الشم ولكن دون وجود احتقان في الأنف.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، أستاذ مشارك في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة والجراحة في جامعة تسينتسيناتي، أحمد سيدغات: "إن COVID-19 لا يرتبط بالأعراض التي ترتبط عادة بالبرد الفيروسي، مثل احتقان الأنف أو تشكل المخاط. هذا يجعل من السهل جدًا تمييز COVID-19 عن الحساسية الموسمية".

ووفقا للباحثين، فإن فقدان الشم في غياب أعراض أخرى مرتبطة بتجويف الأنف يشير إلى أنه يجب عزل المريض والتحليل الفوري للكشف عن فيروس كورونا، وإثر وباء فيروس كورونا COVID-19 على العالم بأسره تقريبا. وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من مليوني شخص، وتوفي أكثر من 126 ألف شخص.

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