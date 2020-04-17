زيادة كبيرة فى الإصابات بفيروس كورونا بطوكيو بلغت 2796 حالة

أفادت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، منذ قليل، بريادة كبيرة للإصابات بالفيروس كورونا فى طوكيو بلغت 2796 حالة .

ومن جانب آخر، تخطت وفيات فيروس كورونا حاجز الـ 135 ألف حالة فى مختلف دول العالم، فيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون و88 ألف اصابة بالفيروس، ووصل عدد حالات الشفاء منه إلى أكثر من 515 ألف حالة وذلك وفق موقع "ورلد ميترز"، وفيما أعلنت السلطات المعنية فى دولة هولندا، اليوم الخميس عن تسجيل 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 1061 إصابة.

كما أعلنت السلطات المعنية داخل دولة اليابان، اليوم الخميس عن توسيع نطاق حالة الطوارئ في البلاد في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، فيما أعلنت السلطات المعنية داخل إسبانيا، اليوم الخميس عن تسجيل 551 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"| بالإضافة إلى تسجيل 5183 إصابة جديدة.

وأفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 77995 حالة، والوفيات إلى 4869 شخصا، أعلنت السلطات المعنية فى روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسجلت سويسر 1017 حالة وفاة، ووصل عدد الإصابات بها إلى 26732.

ووفقا لموقع العربية، سجلت الولايات المتّحدة الأمريكية وفاة حوالي 2600 شخص من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، حيث أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28.326 وفاة.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا كوفيد-19 سجّلت قبل يوم واحد في الولايات المتّحدة أيضاً وبلغت 2228 وفاة، وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتّحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك.

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وأشار موقع العربية، إلى أن الولايات المتّحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب، علماً أنّ حوالي 3.2 مليون شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت ممّا إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، ومع أنّ نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أنّ تفشّي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفكّ تتراجع، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّ الولايات المتحدة "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كوفيد-19 على الأرجح، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

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