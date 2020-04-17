هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون في رمضان وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون، وفي الوقت نفسه رفع مناعتك؟، إليك رجيماً سريعاً، لا تترددي في تجربته، له مفعول السحر في إنقاص الوزن، كما أنه غني بالألياف التي تعزز مناعتك ومجموعه من الفيتامينات التي تمنحك الطاقة طوال فترة الصيام في اليوم التالي، إليك خطة رجيم الأسبوع الأول من رمضان. اقرئي ايضا : وداعاً لمشاكل الهضم فى رمضان بـ6 حيل مذهلة وجبة الإفطار اليوم الأول... طبق شوربة بروكلي مضاف إليها زنجبيل + طبق سلاطة خضراء + شريحتان من اللحم المشوي.

اليوم الثاني... طبق شوربة فراخ بدون دهون + 2 شريحة صدور مشوية + 3 ملاعق أرز.

اليوم الثالث... 3 ملاعق مكرونة بالصوص الأبيض بدون دسم + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء. اليوم الرابع... شوربة كرنب حارقة للدهون + طبق سلاطة زبادي + 3 أصابع كفتة مشوية +3 ملاعق أرز.

اليوم الخامس والسادس... طبق شوربة اللحم بدون دسم + 3 شرائح لحم مشوي +3 ملاعق أرز.

اليوم السابع... سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز. Advertisements بين الإفطار والسحور كوب من البرتقال بالزنجبيل والجزر أو أي نوع عصير فاكهة بدون سكر يومياً، أو أي مشروبات أعشاب بدون سكر.

يمكن مرة أسبوعياً... حفنة صغيرة من المكسرات أو قطعه صغيرة من الحلويات. السحور كوب من الزبادي + 2 بيضه مسلوقة + ربع رغيف عيش توست أو سن، 3 ملاعق فول بالليمون + 1 توست سن + طبق سلاطة خضراء. شاهدي ايضا :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجيم الاسبوع الاول من رمضان.. رشاقة بدون حرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.