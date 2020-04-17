سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 أبريل 2020

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، اليوم الجمعة، بواقع 4 جنيهات مسجلا 140 جنيها مقابل 144 جنيها أمس الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية.

بينما استقرت العملة الخضراء عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

وقررت الحكومة السودانية مضاعفة أجور الموظفين أكثر من 5 مرات ونصف، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.

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وأعلن الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه سوداني.

سعر الإسترليني واليورو

وانخفض سعر اليورو إلى 59.76 جنيه للشراء و60.06 جنيه للبيع. بينما ارتفع الجنيه الإسترليني مسجلا 68.70 جنيه للشراء و69.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء ارتفع سعر اليورو إلى 154.44 جنيه، والجنيه الإسترليني إلى 177.32 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.71 جنيه للشراء و176.59 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.