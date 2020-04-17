العين الإخباريةالجمعة 2020/4/17 04:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، رصد 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الحالات إلى 7142 حالة.
وقالت الوزارة في بيان على تويتر، إنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87 حالة.
وأشارت إلى تعافي 59 مصابا بالفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 1049 حالة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن تطورات كورونا، أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا.
وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السعودية على تويتر نقلا عن مصدر مسؤول قوله إنه تقرر منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في محافظتي صامطة والداير ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما.
وقالت الوزارة إن القرار يسري اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.
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