شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريق التبرع بالدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت منظمة الصحة العالمية طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا عن طريق الرذاذ المتطاير من سعال أو عطس شخص يحمل الفيروس أو لمس الأسطح التي قد تكون ملوثة بالفيروس، ولكن قد يتساءل البعض: هل يمكن نقل الفيروس عن طريق نقل الدم، وهو ما أجاب عنه خبراء اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى ضمن إرشادات الوقاية والإجراءات الاحترازية التى أصدرتها اللجنة.

وأكدت لجنة الخبراء أنه يجب على مراكز التبرع بالدم إجراء فحوص روتينيه للتأكد من خلو مشتقات الدم من فيروس كوفيد 19 ، فالبرغم من اكتشاف بعض عينات من الحامض النووي RNA لفيروس كورونا في دم المرضى المصابين بأعراض مرض فيروس كورونا فإن ذلك لا يعنى أن الفيروس حى أو معدى.

وبشكل عام لم يعرف أن الفيروسات التنفسية تنتقل بواسطة نقل الدم، وينبغى أن تطبق مراكز التبرع بالدم تدابير الفحص الروتينية للمتبرعين بالدم لمنع الأفراد المصابين بأعراض تنفسية أو بالحمى من التبرع بدمهم.

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وكإجراء احتياطي يمكن لهذه المراكز أن تشجع الأشخاص الذين سافروا إلى أحد البلدان المتضررة بوباء فيروس كورونا خلال 14 يوما الأخيرة أو الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض أو الذين خالطوا حاله تأكدت إصابتهم بالمرض على الامتناع عن التبرع بدمهم.

وأوضحت لجنة الخبراء أنه يجب على مقدمى الرعاية الصحية الذين يجرون المسحات والمخاطية الأنفية أو البلعومية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد 19 مؤكدة أو مشتبه بهم ضرورة ارتداء معدات الحماية الشخصية.

حيث ينبغي أن يتلقى عاملو الرعاية الصحية الذين يأخذون عينات من المرضى المصابين بعدوى كورونا أو المشتبه في اصابتهم أن يرتدوا رداء نظيفا طويل الأكمام وكمامة طبية وحماية للعينين واقى الوجة أو نظارات الوقاية وقفازات.