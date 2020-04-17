شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ناقل كورونا الصامت" ينشر العدوى فى الخفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ناقل كورونا الصامت" هو شخص يمكنه نقل العدوى للآخرين دون ظهور أى أعراض عليه. ووصف العلماء هؤلاء الأشخاص بمصطلح "الناقل الصامت"، بحسب ما ذكر موقع "NPR" فى هذا الفيديو نتعرف على ناقل كورونا الصامت الذى ينشر العدوى في الخفاء. Advertisements

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