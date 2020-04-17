شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الفئات الممنوعة من تناول الرنجة فى شم النسيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويأتي شم النسيم، أو كما هو متعارف عليه أعياد الربيع، ويعد من الأعياد التي لها طقوس محددة، ومنها تناول الأسماك المملحة، أي الرنجة والفسيخ، ومن المعروف أن الإسراف في تناول مثل هذه الأطعمة يتسبب في تعرض بعض المرضى للعديد من المضاعفات بسبب تراكم الملح في هذه الأسماك.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على الفئات الممنوعة من تناول هذه الأسماك المالحة وفقا لموقع "WEBMED"، وهم:

- مرضى التهاب الكلى

فيتسبب تراكم الأملاح في الجسم إلى احتباس البول، وهذا الأمر يتسبب في تعرض مرضى الكلى للعديد من المشاكل الصحية، ولذا عليهم عدم تناول هذه الأسماك.

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-الحوامل

بسبب زيادة نسبة الملح في الرنجة والفسيخ والإكثار من تناولهم، قد يتسبب في هذا تعرض المرأة الحامل للإجهاض، أو الولادة المبكرة، لأن هذه الأطعمة تتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم لديها.

-مرضى القلب

نتيجة لزيادة نسبة الأملاح في هذه الأسماك، فقد تتعرض للإصابة باحتباس الماء في الجسم، وتورم الجسم، وهذا الأمر يحدث لمرضي القلب، وقد يعرضهم لبعض المضاعفات الصحية نتيجة لارتفاع نسبة ضغط الدم.

- مرضى ارتفاع ضغط الدم

يعد مرضي ارتفاع ضغط الدم ممنوعين من تناول هذه الأسماك، لأنها غنية بنسبة عالية من الأملاح التي تتسبب في تعرضهم لارتفاع نسبة الضغط في الدم، وقد يتسبب هذا الأمر في الإصابة بنزيف في المخ.