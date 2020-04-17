شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على استخدام مسحات الأنف لمرضى كورونا مصنوعه من البوليستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عن توسيع إضافي لخيارات اختبار فيروس كورونا من خلال الاعتراف بأن المسحات الاصطناعية المغزولة المصنعة من مادة البوليستر يمكن استخدامها لاختبار المرضى من خلال جمع عينة من مقدمة الأنف.

ووفقا لبيان على الموقع الرسمي لـFDA قامت بعض الشركات المصنعه لمسحات الأنف لمرضى كورونا من القطن بتطوير مسحة من نوع Q-tip مصنوعة من البوليستر وهي اصطناعية بالكامل للتوافق مع اختبار كوفيد 19، ومن المقرر أن يتم انتاج مسحات البوليستر الجديدة هذه بكميات كبيرة للمساعدة في تلبية احتياجات الاختبار التشخيصي للفيروس التاجي.

الموافقة على استخدام المسحات الاصطناعية المغزولة لاستخدامها لاختبار كوفيد 19 اعتمدت على نتائج التحقيق السريري الذي يمثل تعاونًا بين FDA و UnitedHealth Group و Gates Foundation و Quantigen، وتقوم هذه المسحة بإختبار الإصابة بالفيروس من خلال الحصول على عينات من مقدمة الأنف والتي يمكن أن يقوم بها المريض بنفسه مما يحد من تعرض مقدمي الرعاية الصحية إنه أكثر راحة للمرضى ويمكن إجراؤه بواسطة مسحة متاحة بسهولة أكبر وقابلة للتصنيع على نطاق واسع.

وهناك بعض الطرق التي يمكن بها اختبار الاصابه بفيروس كورونا وهى:

-اختبار المسحة، يستخدم الطبيب مسحة خاصة لأخذ عينة من أنفك أو حلقك.

-نضح الأنف، يضع الطبيب محلول ملحي في أنفك، ثم يزيل العينة بشفط المحلول.

-نضح القصبة الهوائية، يضع الطبيب أنبوبًا خفيفًا رقيقًا يسمى منظار الشعب الهوائية أسفل فمك وفي رئتيك، حيث سيتم جمع عينة.

-اختبار البلغم وهو مخاط سميك يسعل من الرئتين، حيث قد يُطلب منك الطبيب سعال البلغم في كوب خاص أو قد تُستخدم مسحة خاصة لأخذ عينة من أنفك.

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-اختبار الدم، سوف يأخذ الطبيب عينة دم من الوريد في ذراعك.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) على استخدام أكثر انتشاراً للاختبار السريع لكوفيد 19 ويستخدم الاختبار، الذي تم تطويره بواسطة مركز السيطرة على الأمراض، عينات من الأنف أو الحلق أو الرئتين، وهو يتيح التشخيص السريع والدقيق للفيروس.